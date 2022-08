Com grande parte da população já imunizada contra COVID-19 em Poços, houve uma queda considerável no número de atendimentos diários na Sala de Vacina da Urca.

O local que já chegou atender quase 3 mil pessoas por dia. Na última semana, o atendimento diário não chegou a 200 pessoas.

Mediante a isso, a partir de terça -feira (09), a sala de vacina da Urca será desativada. Porém, mais 03 salas de vacinas aplicarão o imunizante contra COVID-19 na cidade.

Além da Regional Leste, Regional Sul e UBS Jardim Country Club que já aplicam o imunizante, também passarão a aplicar a vacina contra COVID-19 a UBS Centro, UBS Santa Rosália e UBS Vila Nova.

Sala de vacina da Urca

A sala de vacina da Urca foi inaugurada em abril do ano passado, desde que as doses de vacina contra COVID-19 começaram a chegar em maior quantidade na cidade.

O local atendeu desde o início até agora cerca de 70% de toda demanda de vacina contra COVID-19 na cidade.

A enfermeira, Ana Corina Pacheco falou da importância que teve esse local para a vacinação contra COVID-19. “O desafio imposto pela pandemia de COVID-19 foi imenso. A ideia de montar um serviço exclusivo de vacinação, que tivesse capacidade de atender uma grande quantidade de pessoas foi fundamental para acelerar a disponibilização da vacina para a população. A Urca nos acolheu e foi nossa segunda casa nesse quase 1 ano e meio e agradecemos imensamente por isso.Com a pandemia sob controle é hora da atenção básica incorporar essas doses aplicadas aqui e, especialmente, de devolver esse espaço valioso para a cultura.”

O secretário de Saúde, Carlos Mosconi destacou o trabalho realizado no local. “A Urca, casa de eventos culturais, se destacou brilhantemente como casa de saúde com grande trabalho na vacinação contra COVID-19 na população de Poços de Caldas. O local foi muito adequado para atender as pessoas e oferecer boa condição de trabalho para os profissionais. O programa de vacinação de Poços funcionou de forma admirável naquele local. Não esquecendo o trabalho das unidades de saúde que continua acontecendo.”

