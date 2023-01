Salão Paroquial é roubado em Poços de Caldas

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Nesta segunda feira, dia (9), um funcionário da igreja Nossa Senhora do Rosário comunicou à Polícia que criminosos invadiram o salão paroquial e furtaram roupas, alimentos e bebidas do salão paroquial. Ele informou que percebeu o furto ao abrir o local.

De acordo com a assessoria de comunicação da Paróquia, além de furtar diversos materiais, os criminosos danificaram alguns objetos que estavam dentro do salão. A Paróquia Nossa Senhora do Rosário está localizada no Bairro Santa Rosália, região Leste de Poços de Caldas.

A Polícia Militar e a Perícia compareceram ao local. O caso já é investigado pela Polícia Civil. Até o momento, ninguém foi preso.

Beatriz Aquino