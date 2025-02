Salas de vacina do bairro Santa Rosália e UBS Regional ficarão abertas neste sábado

Por recomendação do comitê de combate à Febre Amarela, as salas de vacina do bairro Santa Rosália e UBS Regional ficarão abertas para a vacinação neste sábado (8) de 8h às 17h.

Agentes de saúde e vigilância epidemiológica também realizarão ação nos bairros: Santa Rosália, Santana e Estância São José, das 8h às 17h. Eles irão de casa em casa avaliar a situação vacinal da Febre Amarela. É muito importante que a população colabore com essa iniciativa, os profissionais estarão identificados com uniformes e crachás.

Esquema de vacinação

A vacina para a Febre Amarela faz parte do calendário básico de imunização das crianças de 9 meses a menores de 5 anos, com uma dose de reforço aos 4 (quatro) anos de idade, e dose única na população de 5 a 59 anos de idade não vacinada.

