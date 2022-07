Salas de vacinas ampliam horário de aplicação do imunizante contra covid

Com o intuito de aumentar o acesso da população a vacina contra COVID-19, o horário de aplicação do imunizante será ampliado.

A Regional Leste, Regional Sul e UBS Jardim Country Club que aplicavam a vacina das 08h às 13h, a partir de segunda-feira (03), passarão a aplicar o imunizante das 08h às 17h.

Além dos locais nos bairros, a sala de vacina da urca segue em funcionamento das 08h às 17h.

Confira os locais de vacinação:

–Sala de Vacina da Urca (Acesso Av. João Pinheiro)– 08h às 17h

–UBS Regional Leste – Rua Cecília Fisichella, 63 – Estância São José – 08h às 17h

–UBS Regional Sul – Av. Antônio Marinoni, 125 – São Sebastião – 08h às 17h

–UBS Jd. Country Club – Rua José Mendonça 131 – Jd. Country Club – 08h às 17h

