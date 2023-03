Samba de Candeias acontece nesse domingo

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Nesse domingo (12), acontece o Samba de Candeias, encontro que reúne vários sambistas para celebrar o melhor do samba em Poços de Caldas. Esse é a terceira edição do evento e o primeiro encontro do ano que é organizado por Maicon Marlon e Carlão da Capoeira. O objetivo é unir os sambistas da cidade e ajudar a Casa de Capoeira de Candeias mostrando também a importância da cultura e da arte para a população carente.

Com grande participação do público, o primeiro lote de vendas já foi esgotado. Provando que o samba na terra mineira tem feito a diferença na cidade, atraindo um público diferenciado e mantendo a tradição do samba raiz nas gerações mais novas.

A roda de samba vai contar com apresentação do grupo Reencontro e participação especial do DJ Rapha. O evento acontece das 12hs às 15hs na Casa de Capoeira da Associação Candeias que fica na Capitão Afonso Junqueiras número 331, no centro da cidade.

SERVIÇO

Samba de Candeias

Domingo: 12 de Março

Horário: 12hs às 15hs

Casa de Capoeira – Candeias

Capitão Afonso Junqueiras número 331, no centro

Ingressos antecipados custam R$ 15,00 e na portaria R$ 20,00

Beatriz Aquino