Samba do Vô realiza apresentações nesse final de semana

Já em ritmo de carnaval o grupo Samba do Vô toca samba de raiz no centro da cidade, na Praça dos Macacos no Seu Brasa Bar. O evento começa às oito da noite.

No sábado, o grupo leva o seu talento para a cidade de Alterosa em uma apresentação na famosa cachaçaria que fica no centro da cidade. A apresentação também começa as oito da noite.

O grupo, que defende o estilo raiz há dez anos, fará parte da programação do Carnaval 2023 de Poços de Caldas.

Beatriz Aquino