SAMU completa 16 anos em Poços de Caldas, com quase 800 mil ligações recebidas

Alice Dionisio

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência – SAMU completou nesta quarta-feira (07), 16 anos de atuação em Poços de Caldas.

Durante este período, foram 792.017 ligações recebidas, 320.153 orientações fornecidas por telefone e 148.611 envios de viatura.

Outro dado que chama atenção são a quantidade de trotes recebidos pelo serviço, foram 3.850 trotes recebidos só neste ano, totalizando 178.286 ligações.

As equipes atuam diariamente no município e região com o objetivo de chegar precocemente à vítima após alguma situação de urgência ou emergência.

A Coordenadora de enfermagem do SAMU, Rosimar Spinelli Sargaço Pinheiro Costa ressaltou a emoção de comemorar mais um ano de atuação do serviço em Poços. “O mês de dezembro é especial para o SAMU. Os serviços pré-hospitalares da corporação sempre foram essenciais para toda população, é impossível pensar nos atendimentos da rede pública de saúde sem o suporte desse serviço, especialmente durante a pandemia. Hoje percebemos como o Samu 192 se posiciona na rede de urgência, uma vez que estamos na linha de frente, em contato direto com a demanda real da população incluindo áreas urbanas e rurais. E após 14 anos demos início ao Núcleo de Educação em Urgências (NEU), depositando o peso da importância de manter os profissionais externos em capacitação. Temos um orgulho imenso de vestir essa farda e atender da melhor forma toda população.”

O serviço do SAMU pode ser acionado pelo 192 ou pelo aplicativo “192 Online” do SAMU – Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, disponível para Android e IOS.