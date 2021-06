Sanduíche de carne moída no pão Sírio

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

SANDUÍCHE DE CARNE MOIDA NO PÃO SÍRIO

INGREDIENTES

6 pães sírios pequenos

1 cebola pequena picada

2 dentes de alho picados

500 gr. de carne bovina limpa moída

2 tomates firmes fatiados em meia lua

½ xícara das de chá de castanha do Pará moída

250 gr. de queijo mussarela fatiado

1 colher rasa das de sopa de tempero sírio

Alface, coalhada e pepino em picles para decorar.

Sal, óleo de soja, salsinha, pimenta dedo de moça e hortelã a gosto.

PREPARO

Refoque a carne em óleo, com o alho, a cebola e o tempero sírio. Quando estiver no ponto junte a castanha moída grosseiramente, a hortelã e a salsinha. Misture bem e desligue o fogo.

Abra um corte na lateral de cada pão sírio, como se fosse um envelope, recheie com o refogado, mais duas fatias de tomate, uma de mussarela dobrada, leve ao forno para aquecer e derreter o queijo.

Sirva quente acompanhado de alface, pepino e coalhada. É sucesso garantido.