Sanduíche de frango defumado & Pastéis folhados de maçã

INGREDIENTES DO SANDUÍCHE

1 pão de forma integral de castanha e nozes

4 conjuntos de coxas e sobrecoxas de frango

500 gr. de maionese

½ xícara de chá de picles de pepino picado

½ cebola roxa picada

Lascas de eucalipto, azeite de oliva, alface, tomate e salsão picado a gosto

PREPARO

Asse o frango normalmente somente com sal por vinte minutos ou até amaciar.

Para defumar, forre o fundo de uma caçarola de fundo grosso com alumínio laminado, espalhe as lascas de madeira em toda a extensão, cubra com outro alumínio, coloque uma grelha para elevar a carne, distribua os pedaços de frango, tampe a panela vedando tudo com alumínio laminado, leve ao fogo e asse por cinco a dez minutos em fogo forte e mais dez minutos em fogo baixo até dourar e defumar. Retire a carne do osso, desfie e misture com a maionese, a cebola roxa, salsão picado e picles.

Grelhe as fatias de pão regadas com azeite e monte os sanduíches com essa pasta, rodelas de tomate e folhas de alface. O sucesso é garantido.

INGREDIENTES DOS PASTEIS FOLHADOS

1 massa folhada

6 maçãs fugi descascadas e raladas grosso

1 xícara de chá de açúcar cristal

Canela em pó a gosto

PREPARO

Derreta metade do açúcar até a cor de caramelo claro, junte a maçã, cozinhe mexendo até incorporar, junte o restante do açúcar, continue até reduzir a umidade, misture a canela em pó, retire do fogo e deixe esfriar.

Corte a massa em formato quadrado, recheie com a maçã, feche em formato triangular e asse em forno quente até dourar.