Santa Casa de Poços celebra 120 anos com solenidade especial

A Santa Casa de Poços de Caldas comemorou nesta quarta-feira (19), seus 120 anos de história em uma cerimônia marcada por homenagens e emoção. O evento, que aconteceu na entrada principal da Irmandade, reuniu autoridades, colaboradores e convidados especiais, destacando a importância do hospital para a comunidade ao longo de mais de um século de dedicação à saúde.

A solenidade teve a participação do vice-prefeito de Poços de Caldas, Dr. Eduardo Januzzi, além de representantes do Poder Legislativo, Judiciário, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Polícia Civil e Conselho Municipal de Saúde. Também compareceram membros da Irmandade da Santa Casa, colaboradores, empresários e amigos do hospital.

A cerimônia iniciou com a execução do Hino Nacional Brasileiro pela Banda da Polícia Militar, acompanhada pelo hasteamento das bandeiras. O momento solene simbolizou o respeito e a tradição da instituição, que desempenha um papel essencial na saúde do município e região.

História

O provedor da Santa Casa, Marcos de Carvalho Dias, discursou sobre a história e a importância da instituição, enfatizando o compromisso com a excelência no atendimento hospitalar.

Marcos contou desde o início a história da Irmandade, dos locais que abrigaram a Santa Casa no passado e como surgiu a ideia da construção do prédio no atual endereço.

“Naquela ocasião, era provedor da Santa Casa o Jorge Pio da Silva Dias e o prefeito era o Miguel de Carvalho Dias, irmão do meu pai. Em um almoço em família, no ano de 1947, os dois falaram da necessidade de um novo local para a Santa Casa. Sugeriram alguns lugares, como a Vila Cruz, a Vila Nova e todos achavam longe pelo fato da cidade ser muito pequena naquela época e precisar ficar próximo ao centro. A mulher do Miguel, estava fazendo unha com uma manicure no cantinho da sala e foi a manicure que falou: ‘eu sei onde fazer a Santa Casa. Lá na praça Independência, no alto da Rua Minas Gerais, que fica só um pasto de cavalo lá e ninguém usa aquela praça’. E assim foi escolhido o local onde o prédio da Santa Casa se encontra hoje”, contou, Marcos de Carvalho Dias, que lembrou ainda que o atual prédio do Hospital foi inaugurado no ano de 1962.

Homenagem

A coordenadora do Serviço de Psicologia, Cláudia Rocha, leu um texto em homenagem aos colaboradores, destacando o trabalho incansável dos profissionais que fazem da Santa Casa um lugar de acolhimento e esperança. “Nossa instituição é centenária, e são as mãos e os corações que trabalham aqui que a mantêm viva. Cada médico, enfermeiro, técnico, fisioterapeuta, colaborador da limpeza, psicólogo, assistente social, administrativo, cozinha, segurança, manutenção e tantos outros que fazem parte desta grande família são a verdadeira alma da Santa Casa”, destacou Cláudia.

A Santa Casa ainda homenageou alguns colaboradores que se destacaram por sua dedicação e serviço exemplar. Entre os homenageados estavam profissionais de diferentes áreas, reforçando a importância do trabalho em equipe para o funcionamento do hospital. Os agraciados com a homenagem foram: Dra. Fabiana Schmidt Oliveira, Dr. Daniel Simão Incrocci, Josiane Céllis de Almeida, Fabrício Aldrei, Thabata Ferrari, Karina Aparecida Lisboa, Maria Aparecida da Silva Oliveira, Renildes Dantas Almeida, Marcos de Carvalho Dias e Célia Maria de Souza.

O vice-prefeito, Dr. Eduardo Januzzi reforçou o compromisso da gestão municipal com a saúde e destacou o trabalho da Santa Casa em benefício da população. “A história da Santa Casa se mistura com a história de Poços, 120 anos de orgulho para todos os poços-caldenses e a gente poder estar aqui dando os parabéns é motivo de orgulho para todos nós”, disse o vice-prefeito.

Atendimento de excelência

A Santa Casa de Poços de Caldas é uma entidade de saúde em plena expansão. Fundado em fevereiro de 1904, o Hospital mescla sua tradição com um processo de profunda modernização. São cerca de 30 mil atendimentos por mês, sendo 92% SUS, em várias áreas: Unacon, Quimioterapia, Maternidade, Hemodiálise, CTI neonatal, CTI Adulto, CTI Covid, Cirurgia Bariátrica, Fisioterapia, Ortopedia, Pediatria, Centro de Imagem, Urgência/ Emergência, Centro Cirúrgico, Laboratório, Anestesiologia, Psicologia, entre outros. A celebração dos 120 anos da Santa Casa de Poços de Caldas reafirma o compromisso da instituição com a excelência no atendimento e a dedicação aos pacientes.