Santa Casa de Poços de Caldas recebe R$6 mi do Governo Federal

Na última semana, a Santa Casa de Poços de Caldas recebeu do Governo Federal o montante de R$ 6.044.062,04, proveniente da Portaria MS/GM Nº 13995 DE 05/05/2020, que dispõe sobre a prestação de auxílio financeiro pela União às santas casas e hospitais filantrópicos, sem fins lucrativos, que participam de forma complementar do Sistema Único de Saúde (SUS), no exercício de 2020, com o objetivo de permitir-lhes atuar de forma coordenada no combate à pandemia da Covid-19.

Esse recurso será de vital importância para o Hospital. Com ele será possível comprar medicamentos e, principalmente, novos equipamentos que serão vitais no tratamento de pacientes com covid-19. Toda movimentação desse dinheiro poderá ser acompanhada através do Portal Transparência no site do Hospital.

“Recebemos essa verba na ordem de R$ 6 milhões do Governo Federal, recurso esse que foi destinado a todas as Santas Casas do Brasil. Esse recurso chegou para nós na última semana e é de vital importância, já que, com ele, vamos conseguir comprar medicamentos, que estamos tendo necessidade de reposição em nosso Hospital em função dois pacientes com coronavírus. Ele também será muito importante para que a gente possa fazer aquisição de equipamentos hospitalares que darão suporte aos pacientes. Com esse recurso, também algumas áreas serão reformadas aqui no Hospital a bem da captação e do desenvolvimento dos nossos pacientes. Graças a esses recursos, nós vamos conseguir modernizar algumas situações de equipamentos nossos que se encontram em péssimo estado de manutenção, muito ruins em termos de suporte à vida, modernizando nosso parque tecnológico”, explica o superintendente da Santa Casa, Ricardo Sá, que ressalta que a utilização desse recurso está sendo feita com total transparência.

“Já temos disponível em nosso site um portal de transparência, que está sendo atualizado diariamente, mostrando de que maneira nós estamos gastando esse recurso. Então, qualquer pessoa poderá acessar o link e verificar como está sendo gasto esse dinheiro, em prol da Santa Casa, em prol da população. Podem contar conosco, com nossa honestidade e com nossa transparência”, afirma o superintendente.