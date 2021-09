Santa Casa de Poços de Caldas vai receber pacientes cardiológicos e neurológicos

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

O Hospital Santa Casa de Poços de Caldas emitiu uma nota, no final da tarde de hoje (28) para informar que após determinação do Governo do Estado de Minas Gerais passará a receber pacientes cardiológicos e neurológicos. Caso haja necessidade de procedimentos hemodinâmicos e cirúrgicos, o paciente poderá ser encaminhado ao Hospital Santa Lúcia.

Confira a nota na íntegra:

A Irmandade do Hospital da Santa Casa de Poços de Caldas, pela Diretoria Executiva, vem esclarecer que participou de várias reuniões com outros municípios da região durante este mês de setembro, referentes ao projeto do Governo do Estado intitulado “VALORA MINAS”. A essas reuniões — a maioria virtuais — estiveram presentes também representantes da Secretaria Municipal de Saúde de Poços de Caldas, entre elas o próprio Secretário, Dr. Carlos Mosconi, e, noutra, o Diretor do Hospital Santa Lúcia, Dr. Aun.

Ficou determinado, a partir da Deliberação CIB-SUS/MG 3.214/2020 e nas palavras da representante da Secretaria Estadual de Saúde, que a nossa Santa Casa passaria a ser a porta de entrada dos pacientes cardiológicos e neurológicos do município e da região, já que o Santa Lúcia — por não ser nem hospital público nem filantrópico, mas somente privado —está impossibilitado de continuar a cumprir esta função.

A definição do Valora Minas nesse sentido significa que os pacientes cardiológicos e neurológicos sejam encaminhados à Santa Casa para receber o primeiro atendimento e diagnóstico e, dali, encaminhados ao Hospital Santa Lúcia quando houver a necessidade de procedimentos hemodinâmicos e cirúrgicos em cardiologia e neurologia, em aprimoramento da qualidade de assistência à vida e saúde da população.

Assim, entendemos que o papel do Hospital Santa Lúcia continua sendo de suma importância e inafastável, na qualidade de referência municipal e regional nesses procedimentos, sem prejuízo para a população, sendo a determinação dessa nova função da Santa Casa — para a qual já se acha plenamente preparada — tão somente adequação da realidade à legislação do setor.

O Hospital Santa Lúcia tenta reverter a decisão. Para isso, criaram uma petição online.