Santa Casa de Poços doa oito cadeiras de rodas para entidades assistenciais

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

A solidariedade que beneficiou a Santa Casa de Poços de Caldas também se estendeu a outras instituições da cidade. Após receber a doação de 25 cadeiras de rodas novas, fruto de uma campanha solidária promovida pelo Raddar Salão em parceria com o Instituto Solidariedade Azzi, o Hospital destinou oito cadeiras de rodas usadas, mas em bom estado, para entidades assistenciais do nosso município.

Foram entregues quatro cadeiras de rodas ao Asilo Damas de Caridade e quatro cadeiras ao Lar dos Velhinhos, reforçando o compromisso da Santa Casa em ampliar o impacto positivo da doação. “Recebemos essas cadeiras com muita gratidão e entendemos que poderíamos dividir essa generosidade com outras instituições que também precisam desse suporte para seus atendidos. Dessa forma, doamos oito de nossas cadeiras usadas, mas que estavam em bom estado, para duas entidades muito importantes para nossa cidade”, destacou Cláudia Rocha, coordenadora do Departamento de Parceria e Inovação da Santa Casa.

A campanha que resultou na aquisição das 25 cadeiras de rodas foi liderada por Cleide Azzi, proprietária do Raddar Salão, e contou com a contribuição de clientes e parceiros, com fiscalização do Instituto Solidariedade Azzi. “Fazer essa campanha foi uma forma de agradecer à cidade pela recepção que tivemos e ver que essa corrente do bem continua se expandindo é muito gratificante”, declarou Cleide.

A Santa Casa reforça a importância de parcerias e doações para aprimorar o atendimento hospitalar e contribuir com outras entidades. “Nosso objetivo é sempre buscar maneiras de melhorar a saúde da população, seja dentro do hospital ou ajudando quem também cuida de pessoas que precisam”, concluiu Cláudia Rocha.