Santa Casa de Poços realiza 3ª edição do Projeto Gestar com enfoque no aleitamento materno

No dia 8 de agosto, o auditório da Unacon da Santa Casa de Poços de Caldas recebeu a 3ª edição do Projeto Gestar, curso dedicado a gestantes que busca proporcionar informações e fortalecer vínculos entre as futuras mães e a equipe multidisciplinar. Este evento, sempre uma oportunidade valiosa para trocar conhecimentos e experiências, focou especialmente no tema “Agosto Dourado”, que visa promover o aleitamento materno.

Esta edição do Projeto Gestar contou com a participação da enfermeira obstetra Lidyane Franco, da doula Zilda Maria Quiodeto, da técnica em enfermagem Gabriele Alves, da Dra. Beatriz Barbosa Lima, da psicóloga Gioavana Bruna M. Vergílio, da nutricionista Miriam Silva Possidônio, da enfermeira Danielle Alves da Silva, da enfermeira Nathane Ap. Freitas e da enfermeira Lilian C. Carlin, que participaram de uma roda de conversa bem dinâmica com a participação de toda equipe.

A enfermeira coordenadora do setor de Maternidade, Valéria Machado, uma das organizadoras do evento, destacou que foi optado pela celebração do Agosto Dourado, mês dedicado à promoção do Aleitamento Materno, que tem como tema deste ano de 2024: ‘Amamentação: Apoie em todas as situações’.

“Foi um encontro rico de informações e troca de conhecimentos. Tivemos a participação das gestantes como protagonistas no projeto, onde desmistificamos vários tabus que envolvem o assunto. Emocionantes relatos de experiências vividas na amamentação enriqueceram a noite. Realizamos entrega de vários brindes e um delicioso café para momentos de descontração”, disse Valéria, que destacou ainda a importância do leite materno.

“O leite materno é o alimento mais completo para os recém-nascidos até o sexto mês de vida. Nosso objetivo foi orientar as gestantes quanto à importância da amamentação, tendo consciência das dificuldades que o processo envolve, porém com a certeza de que é a melhor maneira de proporcionar uma nutrição adequada e segura para os bebês”, afirma a enfermeira.

“Gostaria de agradecer nossos parceiros: Drogaria São Paulo, Eurofarma, Ki Passinho, Kids Store, Revendedora Boticário e Tupperware Fernanda Cândido, Soulbodypiercing, FQM Genom pelos brindes ofertados”, completa Valéria.

A palestra contou com a participação da nutricionista Miriam Possidônio, que abordou a composição nutricional do leite materno e sua importância para a formação imunológica do bebê, crescimento e desenvolvimento, além de fortalecer o vínculo mãe-bebê. “Foi um momento de um bate-papo riquíssimo, com esclarecimento de dúvidas e troca de experiências. Acredito que tenha sido muito positivo para todos ali presentes”, afirma Miriam.

O Projeto Gestar reafirma o compromisso da Santa Casa de Poços de Caldas com a saúde e bem-estar das gestantes, proporcionando um espaço para aprendizado e suporte durante uma das fases mais importantes da vida.