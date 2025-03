Santa Casa de Poços realiza campanha de prevenção no Dia Mundial do Rim

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Nesta quinta-feira (13), das 8h às 12h, a Santa Casa de Poços de Caldas promoverá uma mobilização na Praça Pedro Sanches em alusão ao Dia Mundial do Rim. Durante a ação, serão realizadas aferições de pressão arterial, encaminhamentos para exames preventivos, como a dosagem de creatinina sérica e de urina, além de esclarecimento de dúvidas sobre a saúde renal.

O Dia Mundial do Rim, que neste ano será comemorado no dia 13 de março, tem como objetivo conscientizar sobre a prevenção e o diagnóstico precoce das doenças renais. Todos os anos, a Sociedade Brasileira de Nefrologia promove uma campanha global para alertar a população sobre a importância dos cuidados com os rins.

A doença renal crônica (DRC) é um problema de saúde pública que afeta mais de 20 milhões de brasileiros, o equivalente a cerca de 10% da população. No entanto, a maioria das pessoas desconhece que possui a doença, pois ela pode se desenvolver de forma silenciosa, sem sintomas perceptíveis nas fases iniciais. A boa notícia é que a DRC pode ser prevenida e, quando detectada precocemente, seu avanço pode ser controlado.

Com o tema “Seus rins estão ok? Faça exame de creatinina para saber”, a campanha de 2025 busca incentivar a realização de exames preventivos para o diagnóstico precoce da doença renal. Alinhada a esse objetivo, na tarde desta terça-feira, 11, a equipe de nefrologia da Hemodiálise da Santa Casa de Poços de Caldas iniciou as atividades deste ano com orientações e panfletagem para os funcionários do hospital.

A Dra. Liliana Braga, médica responsável pelo setor de Hemodiálise da Santa Casa, reforça a importância do cuidado preventivo. “A doença renal crônica pode ser silenciosa, mas seus impactos são graves. Muitas pessoas descobrem a doença tardiamente, quando já precisam de diálise. O exame de creatinina é simples e pode ajudar a identificar problemas renais antes que eles se agravem”.

A Santa Casa de Poços convida toda a população a participar da campanha e a cuidar da saúde dos rins. “Prevenir é sempre o melhor caminho. Quanto mais cedo detectarmos alterações na função renal, maiores são as chances de evitar complicações”, conclui Dra. Liliana Braga.