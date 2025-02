Santa Casa de Poços realiza primeira cirurgia de prótese de joelho com auxílio robótico da região

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Na última quinta-feira, 30 de janeiro, a Santa Casa de Poços de Caldas foi responsável por um marco histórico na medicina regional: a primeira cirurgia de prótese de joelho navegada com auxílio robótico. Este avanço consolida a instituição como referência em saúde e inovação na região.

A artroplastia total de joelho foi conduzida pela equipe médica de Ortopedistas com o Dr. Edmilson Reis, da Santa Casa de Poços , com a participação especial do Dr. Ranielly Andrade do Hospital Universitário Alzira Velano (HUAV), de Alfenas.

Segundo o Dr. Edmilson Reis, a Santa Casa de Poços está comprometida em oferecer o que há de mais moderno e seguro para os pacientes, reafirmando o papel da instituição como pioneira na saúde regional.

“A artroplastia de joelho navegada é uma importante evolução na medicina, porque traz uma segurança adicional ao paciente, permitindo uma maior precisão. A prótese navegada atua para aumentar essa precisão, beneficiando o paciente durante a cirurgia e no pós-operatório”, afirmou o Dr. Edmilson.

O Dr. Ranielly Andrade destaca que, com essa cirurgia de auxílio robótico, o paciente vai ficar satisfeito com essa prótese por muitos e muitos anos.

“Trata-se de uma prótese convencional, os implantes são convencionais, só que nós temos o auxílio do robô, que nos auxilia muito em relação aos cortes, ao balanço ligamentar e isso faz com que a prótese seja uma prótese sem erro no corte e sem frouxidão ligamentar. Isso faz com que o paciente tenha uma recuperação mais rápida e que a gente tenha menos problemas no pós-operatório”, diz o Dr. Ranielly.