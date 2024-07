Santa Casa de Poços realiza Simulado de Incêndio nesta sexta-feira

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Na próxima sexta-feira, dia 26, às 14h, a Santa Casa de Poços de Caldas realizará um Simulado de Incêndio. O evento, promovido pelo Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho (SESMT) do hospital, em parceria com a Brigada de Incêndio e o Corpo de Bombeiros, contará com movimentação intensa de pessoas, viaturas e sons de sirenes nos arredores da instituição, recriando um cenário de incêndio.

O simulado, que ocorre anualmente, é uma exigência da Instrução Técnica nº 12 do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais. O objetivo é capacitar e preparar os brigadistas para lidar com situações reais de emergência, garantindo a segurança e a eficiência no atendimento em caso de sinistros.