Santa Casa de Poços recebe novos equipamentos da PUC Minas e inaugura reformas em áreas estratégicas

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Parceria entre Santa Casa, PUC Minas e Prefeitura Municipal segue fortalecendo a saúde pública de Poços de Caldas e região

Na manhã desta quarta-feira, 25 de junho, foi realizada no hall de entrada da Santa Casa de Poços de Caldas a cerimônia de entrega de equipamentos doados pela PUC Minas Poços de Caldas ao Hospital. O evento marca mais um importante capítulo da parceria entre a Universidade, a Prefeitura Municipal e a Santa Casa, com foco no fortalecimento da saúde pública de Poços e região.

Foram entregues equipamentos que terão impacto direto no dia a dia do Hospital: três lavadoras de piso, três carros completos de higienização, um aspirador a vácuo e uma estufa para aquecimento de soro — itens que reforçarão o trabalho das equipes de limpeza e do Centro Cirúrgico. Também passaram a integrar a estrutura hospitalar os novos monitores da Central de Monitoramento, que devem contribuir significativamente para o aumento da capacidade de realização de cirurgias.

Além da entrega dos equipamentos, a cerimônia marcou a inauguração oficial da reforma das farmácias central e da UTI, bem como da nova secretaria médica da Unidade de Terapia Intensiva — melhorias viabilizadas por meio da parceria com a PUC Minas e com a Secretaria Municipal de Saúde.

Ao todo, os investimentos somam R$ 552 mil, reforçando o compromisso com a qualidade da assistência e a segurança de pacientes e profissionais da Santa Casa.

Compromisso com a saúde pública

Desde a implantação do curso de Medicina da PUC Minas em Poços de Caldas, em 2017, a parceria entre a Universidade e a Prefeitura tem gerado importantes investimentos na rede pública de saúde. São reformas, obras estruturais, aquisição de equipamentos e insumos, que impactam diretamente a qualidade do atendimento prestado à população.

“Essa é mais uma entrega que nós estamos fazendo na Santa Casa, uma parceria entre a PUC Minas, a Prefeitura Municipal e o Hospital. São reformas que foram iniciadas no ano passado e que hoje culminam na entrega de novos equipamentos para o Centro Cirúrgico. Estamos nos aproximando dos R$ 20 milhões investidos na saúde de Poços nestes sete anos de implantação do curso de Medicina”, destacou o pró-reitor adjunto da PUC Minas Poços de Caldas, Professor Dr. Iran Calixto Abrão.

O superintendente da Santa Casa, Dr. Renan Vicente Starling Braga, ressaltou a relevância da parceria. “Essa é uma parceria extremamente importante. Hoje estamos recebendo equipamentos voltados especialmente para a higienização, a Central de Monitoramento, um aquecedor de soro, um aspirador e, além disso, inauguramos oficialmente a reforma da Farmácia, que contou com um investimento superior a R$ 270 mil, e a reestruturação do setor da UTI onde atuam preceptores e alunos da PUC.”

A coordenadora da Farmácia da Santa Casa, Juliana do Carmo, destacou os avanços obtidos com a reforma. “Conseguimos setorizar os ambientes, otimizar processos, melhorar o fluxo dos funcionários e atender todas as exigências da Vigilância Sanitária. Isso proporciona um trabalho mais seguro, de maior qualidade para todos os setores do Hospital, garantindo mais segurança no atendimento aos pacientes.”

O secretário adjunto de Saúde de Poços de Caldas, José Gabriel Pontes Baeta da Costa, lembrou da importância da Santa Casa dentro da rede municipal. “A Santa Casa é uma das principais portas de entrada da nossa rede SUS. Fortalecê-la é fortalecer o município de Poços de Caldas e o nosso Sistema Único de Saúde.”

Por fim, o prefeito Paulo Ney de Castro Júnior ressaltou a importância do curso de Medicina na consolidação de avanços para a saúde pública. “A PUC é uma grande parceira. Desde 2017, com a implantação do curso de Medicina, a cidade só tem ganhado. A Universidade vem cumprindo seu papel e ajudando efetivamente a saúde pública de Poços de Caldas.”