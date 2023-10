Santa Casa emite novo boletim médico sobre o estado de saúde das vítimas do atentado em escola de Poços

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

A Santa Casa de Poços de Caldas emitiu um novo boletim médico no início da tarde desta quarta-feira, 11. De acordo com as informações enviadas os pacientes G. H. C. e L. C. Z, ambos de 13 anos, passaram por procedimento cirúrgico torácico e cardíaco e se encontram ainda em estado grave, sob cuidados da UTI.

Já a paciente L.M.G. , de 17 anos, não teve necessidade de submeter-se a cirurgia, encontrando-se estável hemodinamicamente, monitorada no setor de Urgência/Emergência da Santa Casa.

Fonte: Diretoria Técnica do Hospital da Santa Casa de Poços de Caldas