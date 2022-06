Santa Casa publica edital para construção do Hospital do Câncer em Poços

Foi publicado nesta segunda-feira (27), pela Santa Casa de Poços de Caldas o Edital de Cotação de Preços sob o regime de execução de Empreitada por Preço Global e currículo de obras, tipo menor preço, destinada à contratação de serviços para a construção da área estrutural do Hospital do Câncer – CETAS (Centro de Atendimento Avançado de Saúde – Oncologia e Nefrologia).

O Edital, o projeto, a planilha de quantitativos e preços unitários e demais documentos que o compõem, se encontram à disposição dos interessados no site: www.santacasapc.com.br

Os envelopes para participação deverão ser apresentados para a Comissão de Acompanhamento e Avaliação da Irmandade do Hospital da Santa Casa de Poços de Caldas, nos horários de 08h00 às 12h00, e de 14h00 às 16h00, em dias úteis de segunda a sexta-feira, até às 16h00 do dia 11/07/2022.

A abertura dos envelopes do Edital de Cotação de Preços, ocorre às 09h00, do dia 12/07/2022, na Sala de Reuniões da Sede Administrativa, situada na Praça Francisco Escobar, 48, Centro, Poços de Caldas/MG. Tal procedimento será realizado por intermédio da Comissão de Acompanhamento e Avaliação composta por membros nomeados pela Santa Casa e pela Prefeitura Municipal.

A obra deverá ser iniciada no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis contados da data de recebimento, pela contratada, da respectiva ordem de início, emitida pela Irmandade do Hospital da Santa Casa de Poços de Caldas e concluídos em 215 (duzentos e quinze) dias corridos.

