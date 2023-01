Santa Casa realiza simulado de acidente nesta quarta

A assessoria da Santa Casa de Poços de Caldas, comunicou que será realizado nesta quarta-feira, (25), às 14h, um simulado de acidente de trabalho na Indústria Nuclear Brasileira – INB, com atendimento médico no Hospital.

O simulado visa calcular o tempo de deslocamento da fábrica até a Santa Casa, bem como a dinâmica de admissão e tratamento do paciente em ambiente hospitalar.

A Santa Casa de Poços pede para que a população dos arredores do Hospital evite o pânico, pois os socorristas estarão paramentados com macacão e Equipamentos de Proteção Individual.

Fonte: Santa Casa de Misericórdia de Poços de Caldas

Beatriz Aquino

