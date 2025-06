Santa Casa de Poços de Caldas apresenta nova equipe de anestesistas

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

A Santa Casa de Poços de Caldas apresenta sua nova equipe de anestesia, composta por sete médicos anestesistas experientes e altamente qualificados. A equipe é formada por profissionais oriundos de instituições de excelência, como USP, Unicamp, Hospital Sirio Libanês, IAMSPE e Hospital Vera Cruz.

EQUIPE

– Dr. André Luís Lima

– Dr. Alex Correa

– Dra. Gabriela de Faria Bizzaria

– Dr. Marcos Fernando Breda de Moraes

– Dr. Marcos Alexandre Pacheco da Fonseca

– Dra. Iara Neves Rodrigues

– Dr. Pedro Tavares

RECORDE DE PROCEDIMENTOS

A nova equipe realizou quase 900 procedimentos no mês de maio, um recorde para a Santa Casa. Segundo o coordenador da equipe, Dr. Pedro Tavares, a ampliação do horário do Centro Cirúrgico foi essencial para garantir o acesso da população a mais cirurgias eletivas e exames.

TECNOLOGIA DE PONTA

A equipe conta com um ventilador anestésico modelo Atlan 300 da Dräger, um equipamento de última geração capaz de atender desde bebês prematuros até pacientes obesos mórbidos. O coordenador do centro cirúrgico, Dr. Alex Correa, destaca a importância da união entre tecnologia, qualificação da equipe e foco no paciente.

DEPOIMENTOS

“Estamos comprometidos com uma rotina de parceria junto às equipes cirúrgicas, buscando eficiência, segurança e humanização em cada atendimento”, afirmou Dr. Pedro Tavares.

“A nova equipe é formada por profissionais altamente qualificados, sempre com um foco no paciente, buscando a segurança e otimizando os processos aqui dentro”, destacou Dr. Alex Correa.

IMPORTÂNCIA DA ANESTESIOLOGIA

A anestesiologia é fundamental para a segurança do paciente, realizando avaliação prévia, monitoramento contínuo e prevenção de eventos adversos. A Santa Casa de Poços segue investindo para oferecer um serviço de saúde pública cada vez mais resolutivo, humanizado e de excelência.

INVESTIMENTO EM SAÚDE PÚBLICA

A Santa Casa de Poços de Caldas tem como objetivo oferecer um serviço de saúde pública de alta qualidade, com uma equipe qualificada e tecnologia de ponta. A instituição segue comprometida em melhorar a saúde da população de Poços de Caldas e região.