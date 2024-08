Santa Casa recebe votos de congratulações da Câmara Municipal por ter sido finalista no prêmio Julia Lima

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Na manhã desta quinta-feira, 22, a Santa Casa de Poços recebeu votos de congratulações da Câmara Municipal por ter sido finalista do prêmio Julia Lima Reconhecimento à Segurança do Paciente, ficando entre as seis finalistas, disputando com mais de 400 projetos de todo o mundo.

O prêmio Julia Lima foi entregue durante o 9º Fórum Latino-Americano de Qualidade e Segurança na Saúde, evento de iniciativa do Hospital Israelita Albert Einstein e do Institute for Healthcare Improvement (IHI), que aconteceu na Capital Paulista entre os dias 9 a 11 de julho.

A Santa Casa se destacou através do trabalho intitulado “Implementação da Ciência da Melhoria da UTI da Santa Casa de Poços de Caldas-MG” que resultou na redução de 100% das principais infecções relacionadas à assistência à saúde, gerando uma economia de mais de 5 milhões de reais e salvando estimadamente 37 vidas.

Os votos de congratulações foram entregues à equipe pelo vereador Wellington Guimarães, autor do requerimento, que foi aprovado pelos outros vereadores de forma unânime e pelo presidente da Câmara, Douglas Dofu.

“Nós ficamos muito felizes pela atuação da Santa Casa, a importância que ela tem em todos os aspectos. a participação dela neste 9º Fórum Latino Americano de Qualidade e Segurança da Saúde foi algo assim que nos orgulha muito, por sabermos que a instituição, através de sua atuação, de seus profissionais, de tudo aquilo que ela atende em nosso Município, em nossa Região, pode, de uma certa forma, nos representar. Parabéns a todos os envolvidos”, disse o vereador Wellington Guimarães.

“A gente fica muito feliz em, mais uma vez, poder fazer essa singela homenagem à Santa Casa, uma instituição que para nós é uma referência, um orgulho não só para Poços de Caldas, mas também para a nossa região. E agora sendo reconhecida de forma muito mais ampla neste Fórum Latino-americano, participando com vários países e Poços, através da Santa Casa, sendo destaque. Mais um reconhecimento por tudo que a Santa Casa faz por Poços e também pela região. Então, enquanto Câmara Municipal, a gente está sempre à disposição da Santa Casa e de portas abertas, no que puder ajudar a melhorar, cada vez mais, a prestação de serviço da nossa Santa Casa”, completa o presidente da Câmara, Douglas Dofu.

Em nome de toda a equipe, o vice-provedor da Santa Casa, Marcos de Carvalho Dias, agradeceu aos vereadores pelo reconhecimento. “Quero agradecer a Câmara Municipal, que é sempre nossa parceira, ao vereador Paulista, autor do requerimento, ao presidente da Câmara, Douglas Dofu, e aos demais vereadores, pelo justo reconhecimento, já que a Santa Casa foi selecionada entre 400 trabalhos de vários países, dos quais apenas seis foram finalistas e o Hospital conseguiu esse feito com um projeto da UTI Adulto que resultou na redução de 100% das principais infecções relacionadas à assistência à saúde, gerando uma grande economia e salvando muitas vidas”, exaltou.