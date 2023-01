Santa Rita de Caldas entra estado de emergência

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

O Município de Santa Rita de Caldas entrou em estado de situação de emergência, devido aos fortes temporais do final do mês de dezembro de 2022. Na ocasião, índices registrados de 89 milímetros levaram ao transbordamento do Rio Claro, que corta Santa Rita de Caldas, provocando alagamento, inundação e deslizamento no Centro da cidade, nos bairros Rio Claro e Santa Terezinha, e na zona rural no bairro Casinhas. Com isso, seis pessoas ficaram desabrigadas e uma ficou desalojada.

Nesta terça feira, (3), a Coordenadoria Estadual de Defesa Civil (Cedec) reconheceu o estado de anormalidade no município. Minas já registrou 14 óbitos neste período chuvoso, com 1.604 desabrigados e 7.463 desalojados. No momento, não há municípios com comunidades ilhadas ou hospitais comprometidos no estado.

No auxílio à população atingida, a Defesa Civil já arrecadou 4.295 cestas básicas, 1.071 colchões, 1.159 kits dormitório (fronha, travesseiro e cobertor de casal), 1.996 kits de higiene (sabonete, papel higiênico, absorvente, creme dental e escova de dentes) e 3.798 itens avulsos como água sanitária, vestuário, água mineral, álcool em gel, lonas, kits de limpeza, itens alimentícios e fraldas, entre outros.

A Defesa Civil alerta a população para a possibilidade de chuvas fortes até a próxima segunda-feira, (9), nas áreas a Centro-Sul e Oeste de Minas Gerais, com um volume pluviométrico acima de 100 mm. Os maiores volumes são esperados para as regiões Sul, Campo das Vertentes, Zona da Mata, Triângulo Mineiro, Noroeste, metropolitana de Belo Horizonte e Central. Já de 9 a 16, a tendência é que as chuvas mais expressivas sejam registradas no Sul, Triângulo, Oeste, Campo das Vertentes e região Noroeste.

A Defesa Civil pede que a população fique atenta a sinais que antecedem deslizamentos de terra como rachaduras nas paredes, portas e janelas emperradas, árvores e postes inclinados. Para receber os alertas meteorológicos da Defesa Civil, basta se cadastrar gratuitamente enviando uma mensagem de texto (SMS), com o CEP, para o número 40199.

Beatriz Aquino