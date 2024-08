Santa Rita in Fest realiza segunda edição em especial para o Dia dos Pais neste domingo

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Evento gratuito acontece no Mirante Santa Rita

Neste domingo, 11 de agosto, acontece a segunda edição do Santa Rita in Fest, desta vez em comemoração ao Dia dos Pais, a partir das 14h30, no Mirante Santa Rita. A programação conta com torneio de truco e um show com a dupla João Carlos & Carlos Leite.

Mantendo a tradição de ser um bairro em que recebe diversos projetos culturais, o Santa Rita in Fest foi pensado para agregar diversos gêneros da música e outras atividades com a intenção de reunir pessoas de diversas partes da cidade, especialmente do tradicional bairro Santa Rita e comunidades do entorno, além de turistas e a população de outros bairros. A iniciativa, idealizada pela artista Edna Santos, tem ações previstas ao longo do ano, pensando em feriados e datas comemorativas do nosso calendário para a realização dos encontros.

Para a segunda edição, a programação traz um torneio de truco para os pais e outros amantes deste jogo, com a intenção de proporcionar um momento de descontração com brindes aos participantes e um prêmio especial ao vencedor do torneio.

A dupla João Carlos & Carlos Leite, a convite de Edna Santos, é a atração musical do dia, trazendo no repertório músicas autorais e grandes sucessos da tradicional moda de viola.

O projeto realiza mais uma ação ainda neste ano, a qual será divulgada através das redes sociais @ednasantosmusica e da produtora @carvalhoagenciacultural.

Santa Rita in Fest é viabilizado pela Lei Municipal de Incentivo à Cultura de Poços de Caldas, tendo como empresa incentivadora cultural o Hotel Village Inn, conta com produção da Carvalho Agência Cultural. A equipe a frente do projeto é formada por Edna Santos (Direção/Artista) e Alyson Dias (Produção/Criação de Conteúdo).

Foto: João Carlos & Carlos Leite – Divulgação

SERVIÇO

Santa Rita in Fest – Especial Dia dos Pais

Data: domingo, 11 de agosto de 2024

Horário: a partir das 14h30

Local: Mirante Santa Rita (Rua Júpiter, nº 1, Bairro Santa Rita)

*gratuito