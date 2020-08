Santuário Mãe Rainha alerta para golpe de venda de sabonetes em nome da instituição

Alice Dionisio | 15h34

O Santuário Mariano de Schoenstatt – Tabor Fonte de Vida Nova, mais conhecido como Santuário Mãe Rainha, recebeu a informação de que uma pessoa estaria com uma máquina de cartão vendendo sabonetes, por R$10,00 em nome da instituição.

O Santuário alerta que não realiza nenhum tipo de venda neste segmento. Apenas bolos e tortas são comercializados, no próprio local, para visitantes.

Para mais informações ou dúvida, o telefone do Santuário é (35) 3713-5592.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.