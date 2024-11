Sarau “O Cordel Canta as Minas Gerais” celebra a Literatura de Cordel em Poços de Caldas

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

No próximo domingo, dia 1º de dezembro, o Museu Histórico e Geográfico de Poços de Caldas será palco de um evento cultural especial e gratuito: o sarau “O Cordel Canta as Minas Gerais”. Com uma programação rica e interativa, o evento acontece das 10h às 12h e promete conectar o público à magia da literatura de cordel, acompanhada de música e momentos de expressão artística.

O sarau é uma contrapartida do projeto de intercâmbio da escritora Beatriz Aquino, que realizou uma imersão em novembro no Ceará para aprofundar suas pesquisas sobre a literatura de cordel, por meio do edital Oportunidades PNAB. Inspirada pela cultura nordestina, Beatriz retorna a Poços de Caldas trazendo a essência desse gênero literário para ser celebrada por aqui.

O evento contará com uma programação vibrante, incluindo microfone aberto, um varal de cordéis e apresentações musicais com artistas convidados. Entre os destaques estão os músicos Pedro Cezar e Aluísio Cavalcante, que levarão ao público a energia contagiante da música popular brasileira, em perfeita sintonia com a poesia do cordel. A produção executiva está sob os cuidados de Danielle Vilas Boas.

Além de celebrar a literatura de cordel, o sarau promove um encontro cultural entre Minas Gerais e Ceará, conectando tradições e valorizando a diversidade cultural brasileira. É um convite aberto para quem deseja vivenciar o poder da arte e da palavra, com a possibilidade de interagir e compartilhar experiências.

O evento é realizado com o apoio da Secretaria Municipal de Cultura, através da Lei Aldir Blanc, reforçando o compromisso com a valorização das manifestações culturais populares e o incentivo à troca artística.

Serviço

– Sarau “O Cordel Canta as Minas Gerais”

– 1º de dezembro (domingo), das 10h às 12h

– Museu Histórico e Geográfico de Poços de Caldas

– Entrada: Gratuita