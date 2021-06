Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

SARDELA & BARRINHAS DE GERGELIM COM CEBOLA

INGREDIENTES DAS BARRINHAS

30 gr. de fermento biológico

1 colher de sopa rasa de açúcar

3 colheres de sopa de azeite de oliva

4 xícaras de chá de farinha de trigo

1 ovo

2 dentes de alho

1 colher de sopa de cebola picada

¼ de xícara de queijo parmesão ralado

1 xícara de chá de agua morna

1 colher de sobremesa de erva doce

Sal salsinha e gergelim a gosto

PREPARO

Dissolva o fermento no açúcar, junte uma pitada de sal, o ovo, água, alho, cebola, queijo, erva doce, misture bem, entre com a farinha aos poucos e sove vigorosamente até desgrudar das mãos. Dívida em duas partes, abra em duas assadeiras baixas faça cortes em forma de losangos, deixe descançar por meia hora coberto com pano, pincele com azeite esparrame o gergelim e asse em forno moderado até dourar.

INGREDIENTES DA SARDELA

50 gr. de anchovas ou aliche

500 gr. de pimentão vermelho

6 dentes de alho

½ xícara e chá de azeite de oliva

1 colher de sopa de erva doce

2 colheres de sopa de massa de tomate

Sal e pimenta calabresa a gosto

PREPARO

Pique os pimentões grosseiramente e refogue em azeite com o alho descascado até amaciar um pouco, junte os demais ingredientes e bata no liquidificador. Volte para a panela e cozinhe em fogo brando até reduzir em ponto de patê ralo e corrija o sal.

Sirva a sardela sobre as barrinhas.