Sardinha com molho de endro & Bolo de banana com caramelo

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

INGREDIENTES DA SARDINHA

8 sardinhas esvisceradas sem escamas nem cabeças

1 colher de sopa rasa de alho em pó

1 colher de sopa rasa de cebola em pó

1 colher de sopa rasa de páprica picante

1 xícara de chá de farinha de trigo

Sal e óleo para fritura.

PREPARO

Tempere as sardinhas com sal, alho e cebola em pó, empane na farinha misturada com páprica e frite em frigideira com pouco óleo de um lado e do outro. Sirva regado com o molho, acompanhado dos legumes e um arroz com pimenta a seu gosto.

INGREDIENTES PARA O MOLHO

1 colher de sopa rasa de alho picado

2 limões (somente o suco de limão)

1 colher de sopa de funcho picado

1 xícara de chá de maionese

1 colher de sopa de mel

Sal a gosto

PREPARO

Misture tudo e pronto.

INGREDIENTES DOS LEGUMES

½ repolho branco em cubos

½ repolho roxo em cubos

1 pimentão amarelo ou vermelho pequeno

Sal e azeite de oliva

PREPARO

Misture tudo e asse em forno quente até murchar bem.

INGREDIENTES DO BOLO DE BANANAS

4 bananas nanicas grandes maduras

3 ovos

1 xícara de chá de açúcar refinado

1 xícara de chá de açúcar mascavo

2 xícaras de chá de farinha de trigo

1 xícara de chá de óleo vegetal

1 xícara de chá de nozes picadas

¼ xícara de chá de leite

1 colher de sopa de canela em pó

1 colher de sopa de fermento em pó

PREPARO

Amasse as bananas no garfo, bata os ovos, leite e óleo no liquidificador, misture manualmente todos os ingredientes pouco a pouco e asse em forno médio na forma de pão inglês. Sirva o bolo em fatias regado com a calda de caramelo.

COBERTURA DE CARAMELO

1 xícara de chá de açúcar cristal

2 xícaras de chá de leite

200ml de creme de leite

PREPARO

Queime o açúcar até o ponto de caramelo junte o leite e cozinhe até dissolver e misture o creme de leite