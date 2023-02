Sated realiza exames de capacitação profissional

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Durante o último final de semana, (3 e 4 de fevereiro), representantes do Sindicato dos Artistas e Técnicos em Espetáculos de Diversões do Estado de Minas Gerais (Sated-MG), estiveram em Poços de Caldas para a realização dos Exames de Capacitação Profissional voltado para atores e atrizes que desejam obter seu registro profissional na área.

As inscrições foram realizadas até o dia 27 de janeiro. A programação teve início na tarde de sexta (3), no Espaço Cultural da Urca. A presidente do Sated-MG, Magdalena Rodrigues, abriu os trabalhos.

A primeira palestra teve como tema “Introdução ao pensamento filosófico”, ministrada pelo professor Angelo Campos. Na sequência, o tema abordado foi “Cenografia, Adereçaria e Vestimenta Cênica”, com o professor Alexandre Cola.

No sábado (4), as atividades abordaram temas como “Aspectos sobre a Profissionalização”. Foi realizado também um seminário sobre as obras Édipo Rei, de Sófocles; Entre Quatro Paredes, de Jean Paul Sartre; e O Mambembe, de Artur Azevedo.

O ator, diretor e professor de teatro, Nando Gonçalves, falou sobre a importância do evento.

“Esta oportunidade da banca do Sated vir a Poços para tirar o registro profissional dos atores e atrizes da nossa cidade, além de facilitar bastante, já que não há necessidade de deslocamento até a capital Belo Horizonte, oferece a oportunidade dos trabalhadores da cultura, especificamente do teatro, terem o seu registro profissional, que é o que fica na carteira de trabalho, como profissão regulamentada. O registro é importante, por exemplo, para o recolhimento do INSS e também para o ator alçar novos trabalhos como um profissional da área. Poços de Caldas é um polo cultural, com grande demanda para trabalhos artísticos e a regulamentação é uma garantia para a sociedade, contratantes e para os próprios atores e atrizes.”

Os resultados do Exame Prático de Capacitação Profissional foram fornecidos ao término dos exames.

Beatriz Aquino