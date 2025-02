Saúde é presença confirmada no Carnaval de Poços

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

A Secretaria Municipal de Saúde atuará durante toda a programação de Carnaval, oferecendo assistência aos foliões, desenvolvendo ações educativas e distribuindo preservativos.

As atividades começam no pré-Carnaval e se estendem durante todo o período carnavalesco (de 28/02 a 04/03/2025).

As unidades de urgência e emergência, como a UPA – Unidade de Pronto Atendimento e Hospital Margarita Moralles, estarão preparadas para a grande demanda.

Duas ambulâncias, uma básica e uma avançada estarão disponíveis para a população: uma na Praça Dom Pedro II (Praça dos Macacos) e outra na Praça Pedro Sanches.

Além do atendimento médico, a Secretaria de Saúde fará a distribuição de mais de 40 mil preservativos e panfletos sobre Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs). No domingo (2), haverá um ponto de distribuição no Espaço Cultural da Urca e, na terça-feira (4), a equipe estará na Praça dos Macacos.

Quem desejar fazer o teste rápido durante o Carnaval pode recorrer ao Hospital Margarita Moralles ou à UPA.

E as ações não param por aí! A Vigilância Sanitária atuará em conjunto com outros órgãos da Prefeitura para fiscalizar e orientar os eventos carnavalescos. Com uma equipe de fiscais da VISA, serão realizadas vistorias sanitárias nos períodos da tarde e da noite.

Como medida preventiva para evitar riscos à saúde e infecções alimentares, as fiscalizações serão intensificadas em locais que comercializam alimentos ao ar livre, especialmente no Parque José Afonso Junqueira e na Praça Dom Pedro II.

Todos os anos, essas ações são desenvolvidas, incluindo treinamentos e orientações sanitárias prévias sobre higiene pessoal dos manipuladores, lavagem das mãos, conservação e transporte de alimentos, entre outros temas.

A fiscalização dos ambulantes previamente cadastrados será realizada pelos fiscais de Posturas da Secretaria de Serviços Públicos, enquanto a parte higiênico-sanitária ficará sob responsabilidade da Vigilância Sanitária.

E fica a dica, curta o carnaval com alegria e responsabilidade, não se esqueça da hidratação, protetor solar, alimentação saudável e respeite os seus limites.