“Saúde em Ação” aborda prevenção a hipertensão arterial sistêmica

Alice Dionisio

De acordo com o Calendário da Saúde, dia 26 de abril é considerado o Dia Nacional de Prevenção e Combate à Hipertensão Arterial. Por isso, durante todo o mês, a Secretaria Municipal de Saúde, por meio das equipes da Atenção Básica e profissionais da área de nutrição realizarão algumas atividades relacionadas ao tema.

Com a intenção de alcançar um maior número de indivíduos, as equipes ampliarão suas atividades para além do ambiente das unidades de saúde, incluindo feiras livres e outros locais de maior circulação de indivíduos.

A Nutricionista do Núcleo de Apoio à Saúde da Família daa Atenção Básica, Sandra Aparecida de Almeida falou sobre a relevância do evento. “Precisamos estar mais próximos da população para informar sobre a necessidade de prevenção e combate a essa e diversas outras condições crônicas. Infelizmente os casos de hipertensão aumentam ano a ano, inclusive entre as pessoas mais jovens, e não é somente a alimentação adequada que se faz importante. A mudança de estilo de vida de forma geral é essencial para que a gente consiga melhorar nossas condições de saúde e prevenir doenças. Pequenas mudanças na rotina fazem muita diferença quando pensamos em promoção de saúde.”

Serão feitas orientações sobre alimentação adequada, importância da atividade física, uso consciente de sal e condimentos entre outros temas.

As ações acontecerão em diferentes locais das 08h às 11h.

Confira a programação a seguir e participe no local mais próximo de sua residência.

PROGRAMAÇÃO

HORÁRIO: 08:00 – 11:00

04/04 – TERÇA FEIRA: FEIRA LIVRE VILA CRUZ – RESPONSÁVEIS – ANA ELISA E GISELE

05/04 – QUARTA FEIRA: FEIRA LIVRE AVENIDA IRRADIAÇÃO – RESPONSÁVEIS – MARFISA E ANA ELISA

11/04 – TERÇA FEIRA: UBS REGIONAL LESTE – RESPONSÁVEIS – CAMILA E SANDRA

12/04 – QUARTA FEIRA: EM FRENTE AO SUPERMERCADO PRADO – RUA R. MANOEL EUGÊNIO DOS SANTOS, 8 – JARDIM ITAMARATY II – RESPONSÁVEIS CAMILA E SANDRA

12/04 – QUARTA FEIRA: PSF KENEDDY 1 – RESPONSÁVEIS ANA CRISTINA E JULIANA

13/04 – QUINTA FEIRA: FEIRA LIVRE BAIRRO VILA NOVA – RESPONSÁVEIS JULIANA E CAMILA

13/04 – QUINTA FEIRA: PSF KENNEDY 2 – RESPONSÁVEIS – ANA CRISTINA E GISELE

14/04 – SEXTA FEIRA: UBS REGIONAL SUL – RESPONSÁVEIS – ANA CRISTINA E MARFISA