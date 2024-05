“Saúde em Ação” promove orientação nutricional e atividades físicas na comunidade

A Secretaria Municipal de Saúde está lançando o projeto “Saúde em Ação”, uma iniciativa abrangente projetada para promover a saúde e o bem-estar em toda a comunidade. O projeto terá início neste sábado, na feira livre central, e percorrerá todos as regiões da cidade, oferecendo orientação nutricional e atividades físicas para todos os cidadãos interessados em melhorar sua qualidade de vida.

Durante as atividades, nutricionistas, fisioterapeutas e professores de educação física da atenção básica estarão presentes para falar sobre a importância de unir uma alimentação adequada com a prática regular de exercícios físicos. Os participantes serão orientados sobre quais alimentos devem fazer parte de sua rotina alimentar e quais devem ser evitados devido aos riscos que representam para a saúde. Será demonstrada a quantidade de açúcar, sal e gorduras presentes em muitos alimentos industrializados, visando conscientizar a população sobre os hábitos alimentares saudáveis.

Além disso, serão oferecidas dicas simples e práticas sobre como manter uma vida ativa, incluindo sugestões de exercícios e informações sobre locais onde podem ser realizados. A iniciativa visa capacitar os cidadãos com conhecimentos e recursos necessários para adotar um estilo de vida mais saudável e ativo.

O projeto “Saúde em Ação” é uma oportunidade para a comunidade se engajar ativamente em sua própria saúde e bem-estar, fortalecendo os laços entre os serviços de saúde e a população. A Secretaria Municipal de Saúde convida a todos a participarem deste evento e a se comprometerem com a promoção de uma vida mais saudável para si mesmos e suas famílias.

