Saúde Infantil: saiba quais são as doenças mais comuns durante o inverno e como evitá-las

Durante o inverno, as doenças virais como resfriados, gripes, sinusites, pneumonias, bronquiolites, otites, laringites, faringites e crises de asma são os principais responsáveis pela grande procura aos consultórios e prontos-socorros pediátricos. Os quadros alérgicos de rinites também crescem e são causados pela queda brusca de temperatura e aumento da poluição no ar.

Como não é possível controlar o tempo seco, algumas atitudes simples podem ajudar a evitar a proliferação dos vírus e bactérias. “Uma alimentação variada e equilibrada é fundamental para reforçar a imunidade, assim como a prática regular de atividade física (no caso de crianças pequenas, brincar ao ar livre). É importante também manter os ambientes arejados e limpos, evitando objetos que possam acumular poeira” orienta a pediatra cooperada da Unimed Poços, Joanna Moretti Leite.

“As crianças mais novas, as quais ainda não tem um sistema imune desenvolvido, são as mais afetadas. Além de terem um sistema imune imaturo, ou seja, que não consegue combater a infecção de forma eficiente, muitas vezes ainda não possuem o calendário vacinal completo, tornando-as mais suscetíveis às doenças” explica a pediatra.

As vacinas são ótimas aliadas na prevenção de doenças. “Manter o calendário vacinal atualizado e o mais completo possível é essencial, assim como reforçar os hábitos de higiene, como lavagem das mãos e uso de álcool gel, além do uso de máscaras nas crianças maiores” afirma Joanna.

Os pais e/ou responsáveis devem ficar atentos aos sinais que os pequenos podem apresentar. “A febre que não cede após 1h a 2h da administração do antitérmico e cansaço ao respirar (com o afundar no pescoço e barriguinha), como se estivesse fazendo força merecem um olhar especializado” alerta a especialista da Unimed Poços.

