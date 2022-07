Saúde lança campanha sobre o uso racional e descarte correto de medicamentos

Começa nesta semana a campanha “Uso Racional de medicamentos e Descarte Correto de Medicamentos Vencidos e sobras Domiciliares”.

A secretaria de Saúde está promovendo a campanha por meio da divisão de assistência Farmacêutica junto a Atenção Básica.

A Campanha se estenderá durante todo o mês de julho, e ocorrerá em todas as farmácias do SUS e Unidades de Saúde.

Essa campanha visa ressaltar a necessidade do paciente receber medicamento apropriado, na dose correta, utilizá-lo por adequado período de tempo, gerando menor custo para o paciente e para a comunidade.

A farmacêutica, Lívia de Almeida Vieira Cava falou sobre a importância da campanha. “O intuito é a divulgação e conscientização frequente da população sobre o assunto previsto no nosso Plano Municipal de Saúde e em legislação Federal. Com a escassez nacional de matéria prima para a produção de medicamentos o uso racional, o armazenamento e o descarte corretos se tornam ferramentas fundamentais para enfrentarmos esse período.”

Cartazes já foram distribuídos em todas as unidades, além dos folders orientativos e caixas para realização do descarte correto que estão disponíveis em todas unidades de saúde.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.