Saúde orienta sobre hanseníase, sintomas e a importância do diagnóstico precoce

O mês de janeiro é conhecido como o “Janeiro Roxo”, um período de conscientização sobre a hanseníase, uma doença infectocontagiosa que afeta milhares de pessoas em todo o mundo. A campanha tem como objetivo principal informar e alertar a população sobre os sintomas, tratamento e prevenção da doença.

Essa campanha é muito importante para que a população tenha mais informações sobre a doença e para que ocorra uma intensificação de busca ativa de doentes, com o tratamento oportuno e interrupção da cadeia de transmissão da mesma.

A hanseníase, é uma doença antiga que afeta a humanidade há milhares de anos. A primeira descrição conhecida da doença data de 2000 a.C., no Egito Antigo. No Brasil, a hanseníase foi introduzida pelos portugueses no século XVI e se espalhou rapidamente. Durante muito tempo, a hanseníase foi associada a estigma e discriminação, levando muitos pacientes a serem isolados e rejeitados. No entanto, com o avanço da medicina e a criação de tratamentos eficazes, é possível controlar a doença e curar os pacientes.

A hanseníase é causada pelo bacilo Mycobacterium leprae e afeta principalmente a pele, os nervos periféricos, as mucosas e os olhos. Os sintomas podem variar de pessoa para pessoa, mas os principais incluem:

– Manchas ou lesões na pele que não desaparecem

– Dormência ou sensibilidade reduzida em algumas áreas do corpo

– Fraqueza muscular

– Dor ou sensibilidade nos nervos

– Problemas de visão

Em caso de dúvidas ou de qualquer sintoma, é fundamental procurar atendimento médico na unidade básica de saúde mais próxima da sua casa ou na sede do Programa Municipal, no prédio da Policlínica Central, com atendimento na sala 24, das 07h às 11 (manhã) e das 12h às 16h (tarde), de segunda a quinta e sexta das 07h às 11h.

O Programa em Poços atende a casos encaminhados pelas Unidades Básicas de Saúde. A equipe do Programa é composta por enfermeiros, dermatologista, nutricionista, laboratorista e técnicos de enfermagem. “O Janeiro Roxo é um momento importante para conscientizar a população sobre a hanseníase. É fundamental quebrar o estigma e a discriminação associados à doença e garantir que todos tenham acesso a informações precisas e tratamento adequado.” ressalta Cristina Filomena Lazzari Gomes – Enfermeira Referência Técnica. O tratamento da hanseníase é feito com antibióticos e deve ser iniciado o mais cedo possível para evitar complicações.

É fundamental que os pacientes sigam o tratamento corretamente para evitar resistência aos medicamentos. A prevenção da hanseníase é baseada na detecção precoce e no tratamento adequado.

Além disso:

– Vacinação com a vacina BCG pode reduzir o risco de contrair a doença

– Uso de máscaras e luvas em áreas de alto risco

– Evitar contato próximo com pessoas infectadas

“A informação ao público é fundamental para combater preconceitos, promover o diagnóstico precoce e melhorar a qualidade de vida das pessoas.” aponta Rosilene Faria – Diretora do Departamento de Atenção à Saúde.

Durante o mês de janeiro estão sendo realizadas várias ações sobre o tema nas unidades básicas de saúde, procure uma mais próxima de sua casa e não deixe de ficar bem informado.