Sebrae – Inscrições para agentes e orientadores do projeto ALI terminam hoje

As inscrições para agentes e orientadores do projeto ALI do Sebrae Minas Gerais terminam hoje, 14 de fevereiro. O Programa oferece vagas para diversas cidades do estado, com bolsas de R$5 mil e R$6,5 mil

As inscrições foram abertas para Agentes Locais de Inovação e Orientadores Acadêmicos.

Os Agentes ALI trabalham junto aos pequenos negócios atendidos pelo Sebrae e ajudam os empresários a implantarem a inovação no dia a dia das empresas. Para se inscrever, é necessário ter nível superior completo e experiências específicas conforme a área de atuação escolhida (confira no edital): Transformação digital, Produtividade, Educação empreendedora, Ecossistema de inovação, Rural ou Indicação geográfica. São 107 vagas imediatas para várias cidades.

Já os orientadores acadêmicos têm a função de acompanhar e orientar os agentes na elaboração de artigos e estudos de caso, que devem ser desenvolvidos ao longo do programa. Podem se inscrever mestres ou doutores, com experiência de dois anos como orientadores de graduandos ou pós-graduandos, e participação em projetos de pesquisas, defesas de dissertações e teses voltadas ao impacto da inovação e implementação de ferramentas digitais em pequenos negócios. O trabalho dos orientadores é 100% remoto.

O Programa ALI – Agentes Locais de Inovação tem o objetivo de ajudar micro e pequenas empresas a inovarem em seus produtos, serviços e processos, por meio de um acompanhamento gratuito e personalizado de um Agente Local de Inovação. Durante a jornada com a empresa, que pode variar de 6 a 15 meses dependendo da área, são realizados encontros individuais e coletivos, visitas técnicas e consultorias especializadas, visando realizar um diagnóstico e propor soluções para as necessidades e desafios do negócio.

Edital e inscrições: https://desenvolveraplicada.com.br/pagina/6/SEBRAEMG-ALI-2023.aspx

Contatos. (31)3379-9271 / 9275 / 9139

Fonte: Assessoria de Imprensa Sebrae Minas

Beatriz Aquino