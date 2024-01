Sebrae Minas abre edital de credenciamento para empresas de consultoria em todo o estado

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Liderança e Pessoas, Desenvolvimento Econômico Local e Franquia são as três áreas disponíveis para inscrições, que podem ser realizadas até o dia 2 de fevereiro

O Sebrae Minas abre edital de credenciamento de empresas prestadoras de serviços de consultoria, instrutoria, mentoria, coaching, orientações e assistência técnica nas áreas de Liderança e Pessoas, Desenvolvimento Econômico Local e Franquia. Empresas interessadas podem se inscrever até às 10 horas do dia 2 de fevereiro de 2024, exclusivamente pelo site.

A expectativa é credenciar o máximo possível de empresas para atuarem nas diversas regiões do estado. Os principais benefícios de se credenciar como consultor, mentor, instrutor ou fornecedor de produto ou serviço são visibilidade no mercado, captação de clientes, desenvolvimento profissional e rede de contatos, além de ter o Sebrae, uma das principais e mais reconhecidas marcas do mercado, na carteira de clientes.

O processo de credenciamento contará com cinco etapas: cadastro, inscrição e habilitação, certificação da capacidade técnica, repasse de diretrizes gerais, e avaliação da regularidade fiscal das empresas candidatas.

As empresas poderão ser convocadas para prestarem serviço quando houver demanda, em regime de não exclusividade, no estado de Minas Gerais. Para participar, as empresas devem satisfazer as condições, experiências e pré-requisitos descritos no edital. Informações podem ser obtidas pelo e-mail credenciamento@sebraemg.com.br.

Serviço

Edital de Credenciamento de Empresas

Período de inscrições: até 2 de fevereiro de 2024, às 10 horas

Edital: https://oferta.sebraemg.com.br/credenciamento-empresas-sebrae-minas

Informações: credenciamento@sebraemg.com.br