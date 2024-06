Sebrae Minas abre inscrição para Oficina online de Inteligência Artificial em Poços de Caldas

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Evento apresenta na prática como as novas tecnologias podem impulsionar as vendas dos pequenos negócios

Donos de pequenos negócios que desejam ampliar a presença digital já podem se inscrever na Oficina de Inteligência Artificial (IA) Generativa, promovida pelo Sebrae Minas. A capacitação online será realizada em Poços de Caldas, no dia 4 de julho. As vagas são limitadas e as inscrições podem ser feitas neste link.

Durante a oficina, os participantes terão a compreensão sobre as vantagens da inteligência artificial, como utilizar essa ferramenta para otimizar as tomadas de decisões e melhorar a eficiência operacional do negócio. O objetivo da capacitação é aumentar a produtividade dos empreendimentos, criar diferenciais competitivos no mercado e impulsionar as vendas.

O analista do Sebrae Minas Paulo Sarto destaca que “uso da inteligência artificial é uma ferramenta a mais para os empreendedores melhorar a gestão, expandir mercado, aumentar as vendas, a produtividade, engajar os funcionários e, consequentemente, o faturamento do negócio”, avalia.

Acesse o Sebrae Play

Além da Oficina de Inteligência Artificial, o Sebrae Play, plataforma de conhecimento do Sebrae Minas, disponibiliza várias capacitações e materiais gratuitos relacionados ao universo do empreendedorismo. Desde os primeiros passos da jornada empreendedora à gestão de um negócio e conquista de novos mercados. Na plataforma, o empreendedor também encontra diversos conteúdos sobre soluções e ferramentas estratégicas para facilitar a gestão e ampliar as vendas dos pequenos negócios.

Serviço:

Oficina de inteligência artificial em Poços de Caldas

Data: 4 de julho

Horário: das 17h às 20h

Inscrições: https://loja.sebraemg.com.br/detalhes/131677

Saiba mais em: (35) 3722-3352