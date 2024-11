Sebrae Minas lança “Guia da Prefeitura Empreendedora” para fortalecer os pequenos negócios no estado

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Material traz exemplos práticos para que os gestores municipais possam fortalecer as políticas de fomento ao empreendedorismo e ao desenvolvimento econômico

As micro e pequenas empresas (MPEs) desempenham papel crucial na economia brasileira, representando 29,5% do PIB e gerando oito em cada dez empregos formais em 2023, conforme dados do Sebrae baseados no Caged. Para apoiar prefeitos e gestores municipais na implementação de políticas públicas que estimulem o empreendedorismo e o crescimento econômico, o Sebrae Minas lançou o “Guia da Prefeitura Em­preendedora”.

Com o guia, prefeitos e suas equipes encontram exemplos e orientações práticas para enfrentar os desafios da gestão e fortalecer as políticas de fomento ao empreendedorismo e o desenvolvimento econômico, aproveitando os serviços e programas oferecidos pelo Sebrae.

O material é dividido em duas partes principais: “Preparando a Gestão Municipal”, que foca no planejamento e execução de ações voltadas ao empreendedorismo, e “Construindo o Futuro do Município”, que traz tendências e boas práticas de desenvolvimento econômico aplicadas em cidades brasileiras e internacionais.

“O Sebrae Minas sempre acreditou que o fortalecimento do empreendedorismo é um dos caminhos mais sólidos para promover o desenvolvimento econômico e para melhorar a qualidade de vida da população. A parceria com as prefeituras municipais é fundamental para transformar realidades, impulsionar a economia local e gerar oportunidades para os empreendedores mineiros”, reforça o presidente do Conselho Deliberativo do Sebrae Minas, Marcelo de Souza e Silva.

Territórios Mais Atrativos

A instituição é um parceiro estratégico dos municípios na promoção da atração de investimentos e no aumento da competitividade dos pequenos negócios. A instituição tem como frente de atuação o programa Territórios Mais Atrativos, criado para apoiar gestores públicos e lideranças locais na melhoria do ambiente de negócios municipal.

O programa se desdobra em quatro frentes principais: Liberdade Econômica, Regularização Fundiária, atração de Investimentos e Inovação na Gestão Pública. Saiba mais aqui.

Cidade Empreendedora

Para apoiar os empreendimentos e impulsionar o desenvolvimento econômico, o Sebrae disponibiliza o Programa Cidade Empreendedora. Essa iniciativa oferece uma série de soluções que visam melhorar o ambiente de negócios, incentivar o empreendedorismo e dinamizar a economia local, criando uma base sólida para o desenvolvimento do município.

O Programa é organizado em 10 eixos de atuação: Gestão e Políticas Públicas, Lideranças Locais e Governança, Simplificação, Sala do Empreendedor, Compras Públicas e Acesso ao Crédito, Empreendedorismo na Escola, Inclusão Socioprodutiva, Identidade, Vocações e Mercado, Inovação, e Resiliência Climática e Sustentabilidade.