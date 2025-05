Sebrae Minas oferece bolsas de R$ 5 mil para agentes do programa ALI Produtividade e Ecossistemas, em todo o estado

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Podem se inscrever profissionais de nível superior de diversas cidades de Minas Gerai, sendo 11 delas no Sul do estado; Inscrições vão até 13 de maio

O Sebrae Minas está com edital aberto para a seleção de bolsistas do Programa ALI Produtividade, destinado a profissionais de nível superior em cursos reconhecidos pelo Ministério da Educação e Cultura (MEC). Em todo o estado, serão ofertadas 51 vagas imediatas e 234 de cadastro de reserva, para atuarem junto aos pequenos negócios por 24 meses. Os interessados podem se inscrever até 13 de maio pelo site.

Dentre as vagas disponíveis, há oportunidade de atuação no Sul de Minas. Os profissionais selecionados irão atender pequenos negócios nos municípios de Alfenas, Andrelândia, Extrema, Itajubá, Lavras, Ouro Fino, Poços de Caldas, Pouso Alegre, Santa Rita do Sapucaí, São Lourenço e Varginha. Os atendimentos também podem ocorrer em cidades que estejam situadas a 100 km de distância destas localidades.

Os selecionados começarão os trabalhos a partir de julho deste ano. O programa consiste no acompanhamento e orientação aos empreendedores sobre ações que impactam diretamente na inovação e no aumento de produtividade dos pequenos negócios, principalmente, na melhoria de produtos, serviços ou processos.

Os agentes ALI deverão auxiliar na identificação e prospecção de micro e pequenas empresas para participar do projeto, realizar diagnósticos e devolutivas, mensurar indicadores e elaborar relatórios técnicos de pesquisa. A etapa de seleção inclui análise curricular, documental, prova de conhecimentos e entrevista on-line individual para os candidatos às vagas imediatas e reserva. Cada bolsista receberá uma remuneração de R$ 5 mil e deverá atuar em empresas distantes até 100 quilômetros da cidade sede do seu grupo.

Em 2024, 2.787 pequenos negócios foram acompanhados pelo Programa ALI Produtividade, em Minas Gerais. No último ciclo, por meio da iniciativa, as empresas atendidas tiveram aumento de 9% no faturamento e 21% na produtividade. Além disso, mais de 80% das soluções tecnológicas foram implementadas.

ALI Ecossistemas e orientadores

O edital também irá selecionar bolsistas para o programa ALI Ecossistemas, cujo objetivo é ativar a inovação no território, articulando e integrando atores de inovação e contribuindo para a promoção do desenvolvimento local e dos pequenos negócios. Ao todo, serão oferecidas 32 vagas para cadastro de reserva, em diversas cidades do estado. Os bolsistas receberão remuneração de R$5 mil e devem se inscrever até o dia 13 de maio, pelo site.

Também serão selecionados orientadores para os bolsistas do programa ALI. São 6 vagas imediatas, com bolsas de R$6.500, além de 12 vagas de cadastro de reserva. Os interessados devem ter formação acadêmica em nível de pós-graduação stricto sensu (mestrado ou doutorado), em qualquer área do conhecimento, em curso reconhecido pelo MEC, e experiência na área. O papel dos orientadores é dar suporte aos bolsistas e orientação nos projetos acadêmicos.

SERVIÇO

Edital ALI Produtividade e Ecossistemas

Inscrições até 13 de maio

Número de vagas: Agentes ALI Produtividade – 51 imediatas e 234 para cadastro reserva. Agentes ALI Ecossistemas – 32 para cadastro de reserva. Orientadores ALI – 6 vagas imediatas e 12 de cadastro de reserva.

Bolsas Agentes ALI: R$ 5 mil. Orientadores: R$6.500.

Inscrições: pelo site