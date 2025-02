Sebrae Minas realiza pesquisa para mapear perfil empreendedor e desenvolver soluções que impulsionem pequenos negócios

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Os resultados do estudo contribuirão para personalizar estratégias, desenvolver novos produtos e serviços, e aprimorar a experiência do cliente

Quais são os desafios e as oportunidades para quem deseja empreender em Minas Gerais? Para responder a essa questão, o Sebrae Minas realiza uma pesquisa sobre as “Diferentes Faces do Empreendedorismo”. O estudo busca compreender o perfil dos empreendedores mineiros, além de mapear a trajetória, as motivações e os desafios dos pequenos negócios no estado.

A pesquisa, direcionada a empreendedores formalmente registrados na Receita Federal, é um passo fundamental para que a instituição personalize estratégias e crie soluções mais adequadas às necessidades dos pequenos negócios. Os dados serão coletados entre 3/2 e 2/5 e servirão para desenvolver soluções práticas — como cursos, consultorias e programas — que auxiliem os empreendedores no crescimento de seus negócios.

O presidente do Conselho Deliberativo do Sebrae Minas, Marcelo de Souza e Silva, explica que entender o perfil de quem impulsiona a dinâmica econômica do estado é um dos propósitos da instituição e que o estudo é uma maneira de mapear os principais desafios dos empreendedores mineiros.

“Com uma melhor compreensão dos desafios, poderemos desenvolver e implementar novas iniciativas e projetos, assim como personalizar estratégias, criar novos produtos e serviços, e aprimorar a experiência do cliente. Isso ajudará os empreendedores a superarem as dificuldades em suas empresas, potencializarem seus negócios e construírem novas possibilidades para o futuro”, frisa.

Se você é dono de um pequeno negócio em Minas Gerais, acesse aqui para responder ao questionário.

Inteligência Sebrae

O Inteligência Sebrae é um observatório de dados, estudos e pesquisas sobre pequenos negócios. Reúne diversos conteúdos socioeconômicos, setoriais e territoriais, que podem ampliar os conhecimentos e embasar a tomada de decisões. É destinado a gestores públicos, lideranças locais, entidades empresariais e todos que necessitam de informações relevantes referentes a desenvolvimento econômico e social dos territórios e dinâmica dos pequenos negócios. O site reúne conhecimentos em nível nacional, estadual, regional e municipal, sendo possível comparar, analisar e entender melhor o território.