Secretaria afirma ter zerado demanda de consultas de ortopedia e dermatologia

De janeiro a julho deste ano a equipe da secretaria de Saúde, por meio das unidades de Estratégia de Saúde da Família, os núcleos de especialidades e do setor de Central de Marcação zerou o número de demanda reprimida de consultas de ortopedia e dermatologia.

Ao todo, durante os sete primeiros meses de 2022, foram realizadas 2.465 consultas.

Outra especialidade que a demanda reprimida também foi zerada, foi dermatologia, onde foram realizadas 500 consultas nos primeiros sete meses do ano.

O secretário de Saúde, Carlos Mosconi destacou o trabalho realizado pelos profissionais de Saúde. “Queremos chegar a normalidade em relação às consultas, exames e cirurgias, tudo represado em razão da pandemia. Felizmente estamos conseguindo avançar. Dificuldades de ordem financeira e administrativa estão sendo superadas pela disposição de trabalho de toda nossa equipe.”

A secretaria adjunta de Saúde, Rosilene Faria alertou a população sobre o número de faltas aos agendamentos. “Estamos trabalhando para cada vez mais zerarmos as demandas reprimidas de outras especialidades. Também deixamos um alerta a população sobre as faltas, que vem ocorrendo nas consultas, que estão sendo agendadas. Quando o paciente não comparece a uma consulta agendada, ele impede que outra pessoa possa ser atendida, impactando negativamente no andamento da fila.”

A secretaria ressalta que os dados do cartão do SUS devem ser atualizados regularmente, para facilitar o acesso da população, a todos os serviços oferecidos pelo Sistema Único de Saúde (SUS) como consultas, exames, remédios, internações hospitalares, entre outros. Para atualização, é necessário RG, CPF e comprovante de residência atualizado.

