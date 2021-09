Secretaria de Educação alerta sobre golpe envolvendo vale merenda

A Secretaria Municipal de Educação de Poços de Caldas informa que não entra em contato por telefone ou Whatsapp solicitando dados pessoais dos responsáveis referentes ao benefício do Vale Merenda Escolar. Somente os gestores das unidades escolares estão autorizados a solicitar informações dos responsáveis e dos alunos.

Na última quinta-feira (9), a Secretaria Municipal de Educação recebeu a denúncia de tentativa de golpe via Whatsapp. Na mensagem, um número desconhecido pergunta se a pessoa solicitou o Vale Merenda Escolar junto à Prefeitura e solicita os dados do responsável e do aluno.

Nesta sexta-feira (10), a SME alertou os gestores das escolas e centros de educação infantil municipais para que comuniquem as famílias que todo o contato sobre o Vale Merenda Escolar é feito somente pela unidade onde o aluno está matriculado.

“Por favor, alertem sua comunidade que todas as informações são repassadas ou solicitadas pelo gestor da unidade onde o filho estuda. Os pais devem ficar atentos e sempre se certificarem de que se trata realmente de contato da escola antes de passarem qualquer informação pessoal”, destaca a secretária adjunta de Educação, Deborah Brianezi.

A Secretaria Municipal de Educação também solicita aos pais e responsáveis para que informem a unidade sobre qualquer tipo de contato recebido sobre o Vale Merenda Escolar.

