Secretaria de Esportes abre inscrição para Projetos da Lei de Incentivo 2022

Estão abertas as inscrições para apresentação de projetos esportivos e paradesportivos a serem desenvolvidos em 2022 por meio da Lei Municipal de Incentivo ao Esporte. O período para a inscrição de projetos é de 1º de outubro até dia 29 de outubro.

A Lei Municipal de Incentivo ao Esporte visa atender a população poços-caldense com qualidade, profissionalismo, responsabilidade e compromisso, fomentando e auxiliando na promoção e execução de atividades esportivas, paradesportivas, físicas e de lazer em Poços de Caldas, de forma abrangente. A seleção dos projetos é de responsabilidade da Comissão Municipal de Incentivo ao Esporte (CMIE).

Os projetos apresentados podem ser nas seguintes áreas:

I – produção e realização de campeonatos esportivos, provas ou jogos;

II – atendimento de crianças, jovens, adultos e idosos, com atividades relacionadas à prática esportiva, atividade física, lazer ou com o esporte em

geral;

III – produção, work shops, oficinas, cursos, exposições e similares relacionadas com a prática esportiva ou com o esporte em geral;

IV – preservação do patrimônio desportivo municipal;

V – construção, conservação e manutenção de quadras, ginásios, praças e centros de esportes;

VI – levantamentos, estudos e pesquisas na área desportiva;

VII – realização de cursos e oficinas destinados à formação, especialização e aperfeiçoamento de pessoal na área desportiva, em estabelecimentos de ensino ou de entidades sem fins lucrativos;

Os interessados devem protocolar os projetos na Secretaria Municipal de Esportes e Lazer (rua São José, 345, Country Club, ao lado do Samu), no horário de 8h às 18h, de segunda a sexta.

Os esclarecimentos referente a este Edital e a orientação técnica para o preenchimento de todos os Anexos, serão prestados pela Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, pelos telefones (35) 3697-2338 ou (35) 9 9141-6712, ou pelo endereço:projetosesportivos.smelpc@gmail.com

PROJETOS EM EXECUÇÃO POÇOS DE CALDAS

Estão em execução em Poços de Caldas inúmeros projetos esportivos aprovados conforme a Lei Municipal de Incentivo ao Esporte. Ao todo são 36 projetos em execução em 2021, os quais possuem Incentivo de Empresas do Município que pagam o ISSQN.

São atendidos em média 1. 225 pessoas, por semana, em diversos locais e modalidades esportivas.