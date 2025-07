Secretaria de Esportes divulga lista de projetos aprovados

Atualizado em 11 de julho de 2025

Saiu hoje (11) no Diário Oficial do Município o resultado dos projetos aprovados conforme o edital de chamada pública para concessão de patrocínio municipal nº SME 005/2025. Ao todo, 140 projetos em diversas modalidades receberão incentivo do município para promover atividades esportivas junto à comunidade.

Por meio do patrocínio no setor, o município consegue apoiar o desenvolvimento do esporte em diversas modalidades, promovendo o acesso à prática esportiva para diferentes faixas etárias e camadas sociais. Ele também fomenta talentos locais, desenvolve infraestrutura e oferece mais oportunidades de inclusão social.

A relação dos projetos aprovados inclui judô, jiu-jitsu, equitação, atletismo, bem-estar, futebol, boxe, ioga, entre outros. Acesse a lista completa (a partir da página 3). O documento indica também os projetos desclassificados.

Mais informações: 3697-2082.