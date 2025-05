Secretaria de Saúde alerta sobre a importância de manter dados atualizados no Cartão SUS

A Secretaria Municipal de Saúde de Poços de Caldas está orientando os usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) a manterem seus dados cadastrais atualizados nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs). A atualização é essencial para garantir o acesso rápido a consultas, exames, medicamentos e demais procedimentos oferecidos pelo sistema público.

Mudanças como novo número de celular, telefone fixo ou endereço residencial devem ser comunicadas o quanto antes à UBS de referência, para que as informações sejam atualizadas no Cartão Nacional de Saúde (CNS), o conhecido Cartão SUS.

De acordo com a secretaria, dados desatualizados dificultam a comunicação entre as equipes de saúde e os pacientes, podendo comprometer o agendamento de consultas, a entrega de resultados de exames ou o envio de outras informações importantes.

Além de facilitar o atendimento individual, o cadastro correto permite que o SUS mapeie demandas regionais, identifique surtos de doenças e direcione melhor as ações preventivas, contribuindo para a melhoria do sistema como um todo.

O Cartão SUS é a principal identificação do usuário dentro do sistema público de saúde. Sem ele, não é possível marcar consultas, retirar medicamentos gratuitos, realizar exames ou mesmo receber atendimento em situações de emergência.

A recomendação é clara: não deixe para depois. Vá até a sua UBS e mantenha seu cadastro sempre em dia.

Atualizar os dados é um gesto simples, mas que fortalece o sistema de saúde e garante o acesso pleno aos serviços oferecidos.

