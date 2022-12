Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

A Secretária de Saúde alerta sobre alta de Covid durante período de festas. Com as confraternizações e festas de final de ano, as aglomerações aumentam significativamente e a Secretaria reforça a importância das pessoas completarem o esquema de vacinação contra a covid-19. O secretário de Estado de Saúde, o médico Fábio Baccheretti, lembra que, entre pessoas acima dos 40 anos, apenas metade buscou a segunda dose de reforço.

“As pessoas têm que entender que, com a ômicron (variante da covid-19), só duas doses não são suficientes. Temos que garantir a terceira dose para as pessoas com até 40 anos e, acima de 40 anos, a quarta dose”, reforçou.

O secretário salientou também os esforços para ampliar a vacinação de crianças no estado.

“Temos insistido também com o Ministério da Saúde, junto ao Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass), nos posicionamos recentemente com a equipe de transição do novo governo, sobre a necessidade de ampliar a vacinação, especialmente para crianças de seis meses a dois anos e onze meses”, disse.

O secretário lembra ainda que no início do próximo ano, além da Covid, a população começa a conviver com outras doenças de forma mais intensa, como a gripe e a bronquiolite. O que aumenta a necessidade de colocar todo o cartão de vacinação em dia.

“Não podemos chegar ao período de sazonalidade, que já está batendo à porta, sem ter protegido melhor especialmente as crianças e os idosos com comorbidades. Os casos de covid estão aumentando, era esperado, é uma nova subvariante, mas temos que lembrar que em fevereiro e março começam a juntar também várias doenças sazonais”, salientou.