Secretaria de Saúde alerta sobre falsa pesquisa, em Poços de Caldas

A secretaria municipal de Saúde alerta que não está realizando nenhuma pesquisa ou entrevista presencial/itinerante, sobre temas ligados a área.

A maioria dos atendimentos do setor são realizados presencialmente no prédio da secretaria de Saúde, localizado na rua Rio Grande do Sul, n° 284, esquina com a rua Pará.

Não forneça nenhum dado ou informação a pessoas não identificadas. Em caso de dúvida ligue no telefone (35) 3697-5958.