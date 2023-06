Secretaria de Saúde contará com apoio de psicólogo para suporte aos servidores públicos

Alice Dionisio

A partir deste mês, o psicólogo e Doutor em Saúde em psicologia da saúde Cristiano Andrade estará na secretaria de Saúde para ofertar suporte a todos os servidores da área da saúde. A ideia é cuidar dos que dedicam suas vidas ao cuidado com os outros.

As atividades serão focadas nas intervenções em grupos, em que o psicólogo fará visita às instituições que demandarem escuta.

Serão realizadas também intervenções como, diagnóstico institucional, rodas de conversa, palestras e treinamentos com os servidores da saúde.

O secretário de saúde, Thiago Mariano falou sobre a importância de ofertar essa assistência aos servidores. “Não existe boa gestão se o olhar humano não vier. Trabalhar com a dor do outro não é fácil, ainda mais os servidores da saúde que estiveram na linha de frente da luta contra COVID-19. Cuidando do trabalhador, cuida-se da comunidade.”

O psicólogo foi apresentado aos servidores para fazer uma análise de clima organizacional dentroda secretaria de saúde.

